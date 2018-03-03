العثور على جثة شاب غارقة فى ترعة بشبين الكوم بالمنوفية

العثور على جثة شاب غارقة فى ترعة بشبين الكوم بالمنوفيةالسبت، 03 مارس 2018 11:43 م
جثة - ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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عثر الأهالى على جثة لشاب بترعة موازية لبحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية وتم انتشالها ونقلها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم.
تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة لشاب بترعة موازية لبحر شبين الكوم. على الفور تم الانتقال إلى مكان العثور، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمرة، وتم انتشالها ونقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.
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