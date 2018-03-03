الصين تتعهد بالصداقة مع تايوان وسط توترات بشأن مشروع قانون أمريكى







رويترز

قال رابع أكبر مسؤول فى الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين، اليوم السبت، إن الصين ترغب فى تعميق أواصر الصداقة مع تايوان بعد يوم واحد من تحذير وسائل إعلام رسمية من أن البلاد ربما تخوض حربا بشأن تايوان إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون يدعو لتوثيق العلاقات الأمريكية مع الجزيرة.

وثار غضب الصين من مشروع القانون وأبلغت تايوان أمس الجمعة بأنها ستحترق إذا سعت للاعتماد على الأجانب مما أضاف للتحذيرات التى نقلتها وسائل إعلام رسمية بشأن احتمال نشوب حرب.

ويقول التشريع، الذى يتعين أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب كى يصبح قانونا، إنه يتعين تبنى سياسة تسمح للمسؤولين من كل المستويات بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم التايوانيين وأن تتيح للمسؤولين التايوانيين رفيعى المستوى دخول الولايات المتحدة "فى ظل ظروف تتسم بالاحترام" ولقاء المسؤولين الأمريكيين.

وبدا يو تشنغ شنغ،الذى يحتل المرتبة الرابعة فى تسلسل قيادة الحزب الشيوعى الصينى ويتولى رئاسة هيئة استشارية مهمة لكنها شرفية إلى حد كبير فى البرلمان الصيني، ودودا ولم يشر إلى مشروع القانون بصورة مباشرة.

وقال يو أمام ألفى مشارك فى المؤتمر السياسى الاستشارى للشعب الصينى "سنعمق تضامننا وصداقتنا مع رفاقنا فى هونج كونج ومكاو وتايوان وكذلك مع الصينيين فيما وراء البحار".

وزاد عداء الصين نحو تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساى إينج وين التى تنتمى للحزب الديمقراطى التقدمى المؤيد للاستقلال عام 2016.

وتعتبر بكين تايوان إقليما منشقا وجزءا لا يتجزأ من "صين واحدة" وغير مؤهلة لإقامة علاقة مع الدول الأخرى ولم تتخل مطلقا عن فكرة إستخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.