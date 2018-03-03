video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تتعهد بالصداقة مع تايوان وسط توترات بشأن مشروع قانون أمريكى

السبت، 03 مارس 2018 01:08 م
الصين تتعهد بالصداقة مع تايوان وسط توترات بشأن مشروع قانون أمريكى الرئيس الصينى -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

قال رابع أكبر مسؤول فى الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين، اليوم السبت، إن الصين ترغب فى تعميق أواصر الصداقة مع تايوان بعد يوم واحد من تحذير وسائل إعلام رسمية من أن البلاد ربما تخوض حربا بشأن تايوان إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون يدعو لتوثيق العلاقات الأمريكية مع الجزيرة.

وثار غضب الصين من مشروع القانون وأبلغت تايوان أمس الجمعة بأنها ستحترق إذا سعت للاعتماد على الأجانب مما أضاف للتحذيرات التى نقلتها وسائل إعلام رسمية بشأن احتمال نشوب حرب.

ويقول التشريع، الذى يتعين أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب كى يصبح قانونا، إنه يتعين تبنى سياسة تسمح للمسؤولين من كل المستويات بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم التايوانيين وأن تتيح للمسؤولين التايوانيين رفيعى المستوى دخول الولايات المتحدة "فى ظل ظروف تتسم بالاحترام" ولقاء المسؤولين الأمريكيين.

وبدا يو تشنغ شنغ،الذى يحتل المرتبة الرابعة فى تسلسل قيادة الحزب الشيوعى الصينى ويتولى رئاسة هيئة استشارية مهمة لكنها شرفية إلى حد كبير فى البرلمان الصيني، ودودا ولم يشر إلى مشروع القانون بصورة مباشرة.

وقال يو أمام ألفى مشارك فى المؤتمر السياسى الاستشارى للشعب الصينى "سنعمق تضامننا وصداقتنا مع رفاقنا فى هونج كونج ومكاو وتايوان وكذلك مع الصينيين فيما وراء البحار".

وزاد عداء الصين نحو تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساى إينج وين التى تنتمى للحزب الديمقراطى التقدمى المؤيد للاستقلال عام 2016.

وتعتبر بكين تايوان إقليما منشقا وجزءا لا يتجزأ من "صين واحدة" وغير مؤهلة لإقامة علاقة مع الدول الأخرى ولم تتخل مطلقا عن فكرة إستخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة صينية: بكين مستعدة لبناء أكبر حاملات طائرات

حرس السواحل اليابانى: 4 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية

الزراعة: 2017 دخلنا 12 سوقا جديدا.. ونصدر العنب والرمان والموالح للصين

صور.. مش بس المصرية.. آثار صينية فى المزادات العالمية بآلاف الدولارات

مسئول أمريكى: روسيا والصين لا تتوقعان الكثير منا لمواجهة الهجمات

التعليم العالى تعلن منح للحصول على الدكتوراه من جمهورية الصين الشعبية

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

الصين

تايوان

الحزب الشيوعى



لا تفوتك
تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة