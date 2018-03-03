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"الصادرات والواردات": خطة لتطوير منظومة المعامل الغذائية خلال 3 سنوات

السبت، 03 مارس 2018 04:36 م
"الصادرات والواردات": خطة لتطوير منظومة المعامل الغذائية خلال 3 سنوات إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات





أ ش أ
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قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأنه تم وضع خطة استراتيجية للهيئة تنفذ على مدار 3 سنوات، لتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بالهيئة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمؤشر التجارة عبر الحدود (TAB)، تحت عنوان "المنظومة القومية لتسيير التجارة المصرية Egy Trade "، بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمالية والنقل، بالإضافة إلى ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلى الشركات والمستثمرين والمهتمين من القطاع العام والخاص.

وأضاف جابر، أنه سيتم إنشاء معامل جديدة موزعة جغرافيا على مستوى فروع الهيئة بالجمهورية، للتيسير على جمهور المتعاملين مما يسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى عن الرسائل وعدم تكدسها وتقليل تكاليف نقل العينات، منوها بأنه تم التصديق على 25 مليون جنيه لتطوير المعامل الغذائية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على توريد أجهزة جديدة لزيادة طاقة المعامل الغذائية بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الأول، موضحًا أن خطة المعامل الغذائية تنفذ خلال العام الحالى.

وأوضح أنه يجرى حاليًا إنشاء معمل جديد لفحص بقايا المبيدات فى فرع الهيئة بالدخيلة لضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية بتكلفة تقدر بـ 55 مليون جنيه، أما بالنسبة لمنظومة المعامل الصناعية فيتم حاليًا دراسة أعمال التطوير بها فى الموانئ الرئيسية (القاهرة- الأدبية - الدخيلة) بقيمة تقديرية تقدر بحوالى 300 مليون جنيه.

وأكد جابر أن الهيئة جهة رقابية تعمل على تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية وحماية المستهلك من خلال اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة وإنها تسعى دائما للتيسير على جمهور المتعاملين، منوها بأنه يجرى حاليًا العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد على المستوى المحلى، ثم على المستوى الدولى حيث سيتم الربط الإلكترونى بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة النقل وذلك لتقليل الزمن والتكلفة والمستندات المطلوبة لعملية الإفراج الجمركى عن الرسائل لتحسين صورة مصر عالميا.


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