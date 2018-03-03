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الشرطة الفلسطينية: العثور على جثة شاب فى ساحة فندق برام الله

السبت، 03 مارس 2018 07:38 م
الشرطة الفلسطينية: العثور على جثة شاب فى ساحة فندق برام الله الشرطة الفلسطينية- أرشيفية





وكالات الأنباء
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 أفاد الناطق الإعلامى باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤى ارزيقات، بأنه تم  العثور اليوم السبت، على جثة شاب فى ساحة أحد الفنادق بمدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا".

وقال ارزيقات، إن الشاب من محافظة أريحا ويبلغ 22 عاما من العمر، وإن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق، وبدأ الطب الشرعى بالكشف على الجثمان للوقوف على أسباب الوفاه .

 

 


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