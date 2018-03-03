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بالتنسيق مع الرقابة الإدارية..

الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنفذ أولى فعاليات إنتقاء الموهوبين

السبت، 03 مارس 2018 03:22 م
الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنفذ أولى فعاليات إنتقاء الموهوبين وكيل الشباب والرياضة بالإسماعيلية اثناء الاختبارات





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية،أنه تم اليوم تنفيذ أولى فعاليات المشروع القومى "الإنتقاء الرياضى" بمركز شباب الشيخ زايد وذلك لإنتقاء الموهيين رياضيا على مستوى الجمهورية فى ألعاب "المصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو، والعاب القوى وتنس الطاولة وكرة اليد وكرة السلة ورفع الأثقال"، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

وأشار مديرالشباب والرياضة فى بيان اليوم،إلى أن الإختبارات يقوم بعملها نخبه من المدربين المرشحين من قبل الاتحادات الرياضية المختصة، والإخصائين الرياضيين بالمديريه، وبدء تنفيذ الاختبارات اليوم السبت لفرع حى "أول وثان وثالث"، وسيتم التنفيذ لباقى الأفرع على النحو التالي: فرع فايد يوم الأثنين 5 مارس بمركز شباب فايد، وفرع أبوصويريوم الخميس 8 مارس بمركز شباب أبو صويرالمحطه، وفرع القصاصين يوم السبت 10 مارس بمركزشباب القصاصين، وفرع التل الكبيريوم الثلاثاء 13 مارس بمركز شباب الاتحاد فرع القنطرة غرب والقنطره شرق يوم السبت 17 مارس بمركز شباب القنطرة غرب، وفرع مركز الاسماعيليه يوم الثلاثاء 20 مارس بمركزشباب ابو عطوه، مشيرا إلى أن جميع الإختبارات تبدأ فى تمام الساعه العاشره صباحا، تحت إشراف الدكتور إيهاب صلاح وكيل المديرية للرياضه، واحمد عبده، ووليد حسين مديرى الإدارات الرياضيه بالمديرية.

 

 

 


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