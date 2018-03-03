السيطرة على حريق مخزن أخشاب فى كرداسة دون إصابات

حريق -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة كرداسة، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وتمت عملية إخماد النيران المشتعلة بالمكان.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب فى كرداسة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.
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