السياحة تروج لمسار العائلة المقدسة فى مصر بفعاليات معرض فرنسا







كتبت ميرفت رشاد

شارك المكتب السياحى المصرى بباريس برئاسة الدكتور عادل المصرى، فى فعاليات المعرض الدولى mahana، المقام بفرنسا، خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس، ويعد من أهم المعارض السياحية المهنية والجماهيرية وسط جنوب فرنسا، ويشارك فيه كبار منظمى البرامج وشبكات التوزيع والبيع وسلاسل الفنادق العالمية وممثلى شركات الطيران الدولية.

وقال الدكتور عادل المصرى إن مشاركة هيئة تنشيط السياحة فى المعرض تأتى فى إطار الجهود الترويجية بالسوق الفرنسى، كأحد أهم الأسواق التقليدية لتنشيط منتج السياحة الثقافية، مشيرا إلى أن المشاركة هذا العام اعتمدت على إبراز وتصحيح الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى بالسوق الفرنسية مع التأكيد على إيجابيات المرحلة الحالية من خلال المشروعات الكبرى التى تقام فى مصر.

وأضاف "المصرى" أنه تم التأكيد على تطور الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والذى يؤكد حالة الثقة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى بين المقاصد الأخرى المنافسة، لافتا إلى أنه تم إجراء العديد من اللقاءات المهينة مع كبار منظمى البرامج والشركات السياحية لبحث تكثيف سبل التعاون معهم خلال المرحلة المقبلة فى مجال الحملات المشتركة.

وتابع المستشار السياحى بباريس: إنه تم التأكيد خلال اللقاءات المهنية على أهمية الترويج لتنوع المنتج السياحى المصرى، وخاصة منتج السياحة الدينية ومسار العائلة المقدسة، وهو ما ألقى اهتمام متخذى القرار بالسوق الفرنسى، وعلى هامش المعرض تم إجراء العديد من اللقاءات الإعلامية الإقليمية المؤثرة بمدينة ليون الفرنسية وهو ما انعكس بالإيجاب على المشاركة المصرية بالمعرض.

وأشار إلى بدء الاهتمام بإعادة برامج الرحلات الثقافية النيلية مرة آخرى لمدينتى الأقصر وأسوان، مع دعوة العديد منهم لزيارة مصر للوقوف بأنفسهم على تطور منتج السياحة الثقافية، من خلال برامج التدريب للعاملين التى تتبناها الوزارة والهيئة.