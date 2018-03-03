السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف لسائق وسيدة بتهمة الاتجار فى الهيروين

كتب : أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى بمعاقبة كل من محمود عبد ربه بسيونى سائق، و هويدا فرج مصطفى جبريل خياطة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لإتجارهما فى مخدر الهيروين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حسن أبو الوفا، وعبد العزيز حبيب، وسكرتارية أحمد فهمى، وأيمن عبد اللطيف.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وحيازة سلاح نارى دون تصريح، وطلقات نارية.