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الزراعة: حملات مفاجئة على المستفيدين من "قروض البتلو" لكشف غير الجادين

السبت، 03 مارس 2018 01:00 ص
الزراعة: حملات مفاجئة على المستفيدين من "قروض البتلو" لكشف غير الجادين عجول البتلو - أرشيفية





كتب عز النوبى
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن هناك لجانا فنية ممثلة فى "مديريات الطب البيطرى وإدارة الإنتاج الحيوانى" تجرى المتابعة الميدانية الدورية والحملات المرورية للمستفيدين من مشروع "البتلو"، تأكيدا من جدية المستفيد، مؤكدة أنه فى حالة عدم جدية المستفيد يتم سحب القرض منه لعدم التزامه.

 

وأكدت منى محرز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعا للجنة العليا لمشروع "البتلو" الأسبوع الحالى، لمناقشة اعتماد دفعة جديدة من القروض للمستفيدين، موضحة أن الهدف من المشروع رفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة (عجل بقرى – عجل جاموس) من 100 كيلو إلى 400 كيلو، والحفاظ على المواليد الإناث، حيث نواة النمو المطرد للثروة الحيوانية، مشير الى أن نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من "البتلو" بنسبة 99%، وذلك من خلال التقارير الأخيرة التى تم عرضها على اللجنة العليا للمشروع من قبل اللجان البيطرية المتابعة للمستفيدين من صرف قروض.

 

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن محددات التمويل بمعدل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق، يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، وضرورة توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، بينما تتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعى المصرى".

 

وشدد التقرير على أن دور وزارة الزراعة فى النهوض بالمشروع يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانى بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد الحريق – السطو – السرقة خيانة الأمانة – الذبح الاضطرارى – النفوق جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية .


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الثروة الحيوانية

اللحوم الحمراء

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