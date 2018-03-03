الذهب يواصل الارتفاع .. وعيار 21 يسجل 649 جنيها للجرام







كتب – إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثانى على التوالى، مرتفعة جنيه واحد حتى صياغة التقرير اليوم السبت، ليصبح إجمالى ارتفاع سعر الذهب منذ أمس الجمعة وحتى الآن 5 جنيهات مع عودة السعر العالمى للأوقية الصعود مجددا.

وسجل سعر عيار 21 اليوم السبت 649 جنيها للجرام مع توقعات بارتفاع سعر الجرام الأكثر مبيعا وانتشارا فى السوق المصرى خلال الساعات المقبلة، حال تخطى الأوقية سعر 1322 دولار وهو السعر الذى تقف عنده حاليا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 649 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 556 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 741 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5192 جنيه.

الأوقية : 1322 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، أو من تاجر إلى آخر لكن لا توجد فروق كبيرة فى عمليات التسعير لأن الأساس هو الاحتساب على السعر العالمى للأوقية.

ويعتبر الوقت الحالى هو الأسوأ لشراء المصوغات الذهبية، لذلك ننتظر للوقت الذى يشهد فيه الدولار ارتفاعًا فى البورصات العالمية، والتى تؤدى بصورة فورية إلى انخفاض الأوقية، وهو ما يتبعه تراجع كبير فى سعر الذهب محليًا، لأن الذهب يتأثر فى مصر بثلاث عوامل رئيسية؛ أولها سعر الأوقية العالمية، وثانى عامل هو سعر الدولار فى السوق المصرى، والأمر الأقل تأثيرًا فى الذهب بمصر هو عامل العرض والطلب، وفق خدمة نصيحة اقتصادية المقدمة من "اليوم السابع".