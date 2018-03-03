الحياة تعود ببطء لطبيعتها فى أيرلندا وبريطانيا عقب عاصفة ثلجية







رويترز

بدأت المطارات والمواصلات العامة فى بريطانيا وأيرلندا فى استئناف عملها ببطء، اليوم السبت، بعد أسوأ عاصفة ثلجية فيما يقرب من 30 عاما تسببت فى تعطيل الحياة فى بريطانيا وتوقف أغلب الأنشطة فى أيرلندا على مدى يومين.

وتزامنت موجة برودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها (وحش من الشرق) مع هبوب العاصفة إيما القادمة من الجنوب مما تسبب فى إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران وتوقف شبكة المواصلات العامة بأكملها فى أيرلندا فى طقس نادرا ما شهدته البلدان.

وذكرت شركة (سكوتريل) للسكك الحديدية فى اسكتلندا أن تحذيرا من الفيضان صدر اليوم السبت بسبب ذوبان الثلوج إذ راكمت الرياح ثلوجا وصل ارتفاعها لثلاثة أمتار. وعلى الرغم من رفع حكومة أيرلندا لأقصى تحذير لديها من سوء الأحوال الجوية فقد حثت المواطنين على الحذر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد اسكتلندا هطول مزيد من الثلوج اليوم السبت وحذروا من أن الفيضانات والطرق التى غطتها الثلوج قد تتسبب فى عرقلة حركة النقل فى أنحاء بريطانيا.

وتسببت العاصفة فى شمال وجنوب غرب انجلترا فى حصار ركاب فى سياراتهم لساعات طويلة وتوقف قطارات على قضبانها وعلى متنها مئات المسافرين.