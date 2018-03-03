الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بقاعة أفراح فى ميت غمر بالدقهلية

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بقاعة أفراح فى ميت غمر بالدقهليةالسبت، 03 مارس 2018 05:48 م
حريق - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب بإحدى قاعات الأفراح فى مدينة ميت غمر، بعد أن تسبب فى خسائر مادية كبيرة، واحتراق محتويات القاعة.
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مروان عبد المعطى، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل قاعة للأفراح بميت غمر.
انتقلت سيارات الإطفاء وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان الحريق، وتبين اشتعال النيران بالقاعة من الداخل وتصاعدت ألسنة اللهب من القاعة، وتم السيطرة على الحريق، وأشار المسئولين عن القاعة إلى أن النيران اشتعلت نتيجة ماس كهربائى.
تحرر محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، وتحديد حجم الخسائر، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.
إضافة تعليق
حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية
النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة