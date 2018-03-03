الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بقاعة أفراح فى ميت غمر بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب بإحدى قاعات الأفراح فى مدينة ميت غمر، بعد أن تسبب فى خسائر مادية كبيرة، واحتراق محتويات القاعة.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مروان عبد المعطى، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل داخل قاعة للأفراح بميت غمر.

انتقلت سيارات الإطفاء وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان الحريق، وتبين اشتعال النيران بالقاعة من الداخل وتصاعدت ألسنة اللهب من القاعة، وتم السيطرة على الحريق، وأشار المسئولين عن القاعة إلى أن النيران اشتعلت نتيجة ماس كهربائى.

تحرر محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، وتحديد حجم الخسائر، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.