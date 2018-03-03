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الحزب الحاكم فى موريتانيا يطلق أياما تشاورية لإصلاح مساره

السبت، 03 مارس 2018 03:26 م
الحزب الحاكم فى موريتانيا يطلق أياما تشاورية لإصلاح مساره الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز





نواكشوط (أ ش أ)
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أطلق حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم فى موريتانيا ، أياما تشاورية لمراجعة وإصلاح مسار الحزب الذى تأسس عام 2009، ويستعد لخوض ثالث انتخابات رئاسية منذ تأسيسه.

وتنظم هذه الأيام التشاورية من طرف اللجنة التى كلفها الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز بتشخيص وضعية الحزب وتقييم مساره ومراجعته، بحضور العشرات من قيادات الحزب بالإضافة إلى جموع من المواطنين الذين تجمعوا فى باحة قصر المؤتمرات.

ودعا سيدى محمد ولد محم رئيس الحزب إلى ضرورة بناء حزب قوى، قائلا: "إنه من الضرورى أن نتعلم من أخطائنا وعثرتنا، ولنسد الثغرات فى جدران بيتنا، ولنبنى حزبا قويا فى الحكم، يستعصى على الكسر ولا يرسم للعطاء السياسى حدا".

وكان الرئيس الموريتانى قد أكد أن موريتانيا لن تشهد أى فراغ فى الحكم، مشيرا إلى أن نهج الإصلاح الذى حُكمت به البلاد خلال السنوات الماضية سيستمر.

وقال : لن يحدث أى فراغ، وسنواصل جميعاً هذا النهج الذى بدأناه معاً، ولن نقبل بغير الاستمرارية فى نهج البناء، حتى تصبح موريتانيا دولة قوية مستقلة وحرة".

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية هذا العام فيما ينتظر أن يشهد العام القادم تنظيم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس الحإلى الذى سينهى ولايته الرئاسية الثانية ولا يسمح له الدستور بولاية ثالثة. 


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