الجيش اليمنى يستعيد مواقع استراتيجية فى نهم ومقتل 13 من عناصر ميليشيا الحوثى

الجيش اليمنى يستعيد مواقع استراتيجية فى نهم ومقتل 13 من عناصر ميليشيا الحوثىالسبت، 03 مارس 2018 02:00 ص
عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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انتزعت قوات الجيش اليمنى، الجمعة، مواقع استراتيجية من قبضة مليشيا الحوثية فى مديرية نهم (شرقى العاصمة صنعاء)، بعد معارك أسفرت عن سقوط 13 حوثيًا بينهم اثنين من القيادات الميدانية البارزة إلى جانب عشرات الجرحى.
وذكر الجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن قوات الجيش الوطنى شنت هجومًا عنيفا على مواقع مليشيات الحوثى فى جبهة "ميمنة الميمنة" شمالى مديرية نهم، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية فى سلسلة جبال الزلزال.
وأكد الجيش اليمنى أن قواته تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المواقع شمال منطقة ضبوع، مشيرًا إلى استمرار المواجهات وسط تقدم لقوات الجيش الوطني.
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