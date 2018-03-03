التنظيمات الإرهابية تستهدف مستشفى بريف دمشق بـ13 قذيفة

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية







دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم السبت أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى الغوطة اعتدت بـ 13 قذيفة على مستشفى البيرونى وضاحية الأسد السكنية بحرستا فى ريف دمشق.

ونقلت (الوكالة) عن مصدر فى قيادة الشرطة السورية قوله : "إن إرهابيين ينتشرون فى الغوطة استهدفوا مستشفى البيرونى فى ريف دمشق بعدد 8 قذائف سقطت فى محيط المستشفى وتسببت بوقوع أضرار مادية كما أطلقوا 5 قذائف على محيط ضاحية الأسد ؛ مما أدى إلى وقوع أضرار مادية وأضرار فى الممتلكات".

يذكر أن 3 أطفال أصيبوا أمس الجمعة جراء سقوط 10 قذائف هاون وصاروخية على ضاحية الأسد السكنية فى حرستا مصدرها التنظيمات الارهابية فى الغوطة.

وتنتشر فى عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم (جبهة النصرة) تعتدى بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش العربى السورى عملية عسكرية لاجتثاثها واعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.

على الصعيد ذاته أكد مركز المصالحة الروسى، اليوم السبت، إصابة 3 مدنيين فى قصف لمسلحى المعارضة السورية على معبر للوافدين فى الغوطة الشرقية.

وذكر المركز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى يحضر لقصف قافلة المساعدات الأممية التى تتوجه غدا إلى مدينة دوما".

وكان رئيس المركز الروسى للمصالحة فى دمشق اللواء يورى يفتوشينكو، قد أعلن - فى وقت سابق أمس - تعرض المركز لقصف من قبل مسلحين، مضيفا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية شن المسلحون فى الغوطة الشرقية 11 هجوما بالقذائف، سقطت 28 منها على أحياء دمشق بما فى ذلك على مركز المصالحة، مؤكدا سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين إلى جانب وقوع أضرار مادية.

وأضاف رئيس المركز أن الطرق المؤدية للممر الإنسانى فى الغوطة الشرقية، الذى خُصص لخروج المدنيين تتعرض بشكل دورى لإطلاق نار من قبل القناصين.

من جهة أخرى بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، مع السفير السورى لدى روسيا رياض حداد، قرار مجلس الأمن الدولى بشأن الهدنة الإنسانية واستفزاز "الإرهابيين" فى الغوطة الشرقية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن بوجدانوف وحداد بحثا الوضع فى سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2401، كما ناقش الجانبان استفزازات (الإرهابيين) فى الغوطة وإعاقة إجلاء المرضى والجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية.



