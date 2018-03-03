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"التخطيط"تكشف عن القطاعات الأعلى مساهمة فى نمو الناتج المحلى

السبت، 03 مارس 2018 11:49 ص
"التخطيط"تكشف عن القطاعات الأعلى مساهمة فى نمو الناتج المحلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب – مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافًا يوضح مشاركة أبرز أربعة قطاعات فى نمو الناتج المحلى المتحقق خلال الربع الثانى والتى تتمثل فى قطاعات الاستخراجات ليساهم بنسبة 14.1%، قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10.7%، وقطاع التشييد والبناء ويساهم بنسبة 10.7%،قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.2%

كما أشار الانفوجراف إلى باقى القطاعات المساهمة فى نمو الناتج المحلى كقطاع الزراعة والصيد، تكرير البترول، قناة السويس، الأنشطة العقارية، الاتصالات، وقطاعات اخري.

جدير بالذكر أن د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 خلال مؤتمر صحفى عقد بمحافظة.

 

تو
 

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