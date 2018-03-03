التجديد عام لمدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية

التجديد عام لمدير مديرية الزراعة بالإسماعيليةالسبت، 03 مارس 2018 11:37 م
الدكتور سيد خليل
الإسماعيلية - جمال حراجى
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أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 262 لسنة 2018 اليوم السبت 3 مارس، بالتجديد للدكتور السيد خليل مبارك عاما جديدا، يبدأ من اليوم الثانى للقرار، مديرا لمديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة الإسماعيلية بدرجة مدير عام.
يذكر أن الدكتور سيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية وله العديد من الإنجازات المهمة فى مديرية الزراعة بالإسماعيلية ونقابة الزراعيين بالمحافظة، ولدية علاقات طيبة مع جموع الزراعيين والفلاحين بالمحافظة.
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