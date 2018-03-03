video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التجديد عام لمدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية

السبت، 03 مارس 2018 11:37 م
التجديد عام لمدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية الدكتور سيد خليل





الإسماعيلية - جمال حراجى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 262 لسنة 2018 اليوم السبت 3 مارس، بالتجديد للدكتور السيد خليل مبارك عاما جديدا، يبدأ من اليوم الثانى للقرار، مديرا لمديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة الإسماعيلية بدرجة مدير عام.

 

يذكر أن الدكتور سيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية وله العديد من الإنجازات المهمة فى مديرية الزراعة بالإسماعيلية ونقابة الزراعيين بالمحافظة، ولدية علاقات طيبة مع جموع الزراعيين والفلاحين بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية: انتهينا من زراعة 35 ألف فدان قمح

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

وزاره الزراعه

مديريه الزراعه بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة