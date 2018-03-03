البيئة: حملات توعية بيئية وورش عمل بمختلف محافظات الجمهورية







كتبت آية دعبس

أكد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن الفروع الإقليمية للجهاز تقوم بالعديد من الأنشطة لنشر الوعى البيئى للمواطنين بكل قطاعات المجتمع بمختف محافظات الجمهورية، التى تتنوع بين ندوات وورش عمل وتنفيذ أسابيع بيئية، التى تراعى مناسبتها للفئة العمرية والمستوى التعليمى حتى يتم دمج أهمية الحفاظ على البيئة فى حياة جميع المواطنين بجميع أنشطتهم الحياتية.

وأضاف شهاب أن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا نفذ عدد من ورش العمل حول تدوير المخلفات بمشاركة طلاب المدارس بالمحافظة.

كما قام جهاز شئون البيئة فرع قنا بعقد ندوات لتوعية تلاميذ المدارس حول مشكلات النظافة والسلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

كما استكمل فرع الفيوم فعاليات الأسبوع البيئى للفرع بتنفيذ ندوة عن مخاطر المخلفات الخطرة وطرق الوقاية منها بمشاركة عدد من التخصصات بكلية طب أسنان جامعة الفيوم.