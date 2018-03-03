البحرين: القبض على 116 شخصا ينتمون لتنظيم إرهابى







كتب هيثم سلامة

أعلن نبيل الحمر المستشار الإعلامى لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إحباط وزارة الداخلية عدة عمليات إرهابية والقبض على 116شخصا ينتمون لتنظيم إرهابى.

وكتب نبيل الحمر،عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "وزارة الداخلية فى البحرين تعلن عن إحباط عدة عمليات إرهابية والقبض على 116 عنصرا ينتمون لجماعة إرهابية واحدة ".