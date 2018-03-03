البحرين: القبض على 116 شخصا ينتمون لتنظيم إرهابى

البحرين: القبض على 116 شخصا ينتمون لتنظيم إرهابىالسبت، 03 مارس 2018 02:27 م
نبيل الحمر المستشار الإعلامى لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتب هيثم سلامة
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أعلن نبيل الحمر المستشار الإعلامى لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إحباط وزارة الداخلية عدة عمليات إرهابية والقبض على 116شخصا ينتمون لتنظيم إرهابى.
وكتب نبيل الحمر،عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "وزارة الداخلية فى البحرين تعلن عن إحباط عدة عمليات إرهابية والقبض على 116 عنصرا ينتمون لجماعة إرهابية واحدة ".
نبيل الحمر
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