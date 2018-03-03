البترول: إعداد دراسات لتوصيل الغاز لمدينة الطور بجنوب سيناء والعقبة الأردنية







كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مساهمة شركات البترول المصرية فى تنمية أنشطة الغاز المختلفة بالسوق الأردنية يمثل إضافة مهمة لتعميق التعاون والتكامل المشترك بين مصر والأردن ويعمل على تحقيق المصالح المشتركة بعد اكتساب شركات البترول الخبرات المتميزة ونجاحها فى تنفيذ عدد من المشروعات داخل وخارج مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعى لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعة والمهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية وممثلى المساهمين من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ورؤساء شركات إنبى وبتروجت وجاسكو.

وأشار الوزير إلى أن شركة فجر المصرية تعد نموذجا ناجحا بالتكامل مع شركة فجر الأردنية المصرية، لنقل وتوريد الغاز الطبيعى وتوزيعه داخل الأردن بمشاركة عدد من شركات البترول المصرية لنقل الخبرات وزيادة القيمة المضافة ومدخلا مهما لتوسيع أنشطة شركات البترول المصرية وفتح مجالات عمل جديدة.

من جانبه استعرض المهندس أحمد محمود رئيس الشركة نتائج الأعمال، حيث أوضح قيام الشركة حاليا بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى وتزويد المنشآت الصناعية والتجارية والمنزلية ومحطة الغاز المضغوط للسيارات بمدينة العقبة الأردنية، كما أشار إلى عدد من المشروعات التى يتم دراستها حاليا فى إطار العمل على تنويع وتعظيم أنشطتها مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة الطور بجنوب سيناء باستخدام حافلات الغاز المضغوط وتوصيله لمحطة تخفيض الضغط والقياس بمدينة الطور وذلك كآلية جديدة لإيجاد بديل لخط الغاز التقليدى، ويعد ذلك تماشيا مع سياسة وزارة البترول فى التوسع بتوصيل الغاز الطبيعى وإحلاله محل البوتاجاز.

واستعرض الموقف التنفيذى لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى أكتوبر الماضى بين الشركات المصرية والأردنية والتى تهدف إلى الاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدامات الغاز فى المدن الأردنية إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية فى هذه الأنشطة وذلك من خلال إنشاء شركة متخصصة تعمل داخل الأردن فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب الغاز والبترول، بالإضافة إلى مشاركة شركات البترول المصرية فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى داخل الأردن.

كما استعرض مشروعات فجر الأردنية المصرية الجارى البدء فى تنفيذها وتشمل إنشاء خط غاز الشمال بطول 55 كم بالاستفادة بخبرات الشركات المصرية بما يمكن من نقل الغاز من شمال الأردن إلى محطات الكهرباء الأردنية اعتبارا من عام 2020.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ التسهيلات اللازمة لإمداد محطة كهرباء السمراء والحسين الحرارية بالغاز وأنه تم الانتهاء من أعمال التدفيع المبكر للغاز فى سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ أعمال توصيل الغاز لكبرى الكيانات الصناعية، حيث تم الانتهاء من 80% من أعمال المشروع، كما أشار إلى أنه يتم حاليا إمداد المدن الصناعية الكبرى بالأردن بالغاز كوقود حضارى نظيف.