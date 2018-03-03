البابا تواضروس يلتقى شباب المغتربين بمؤتمر بالإسكندرية

البابا تواضروس يلتقى شباب المغتربين بمؤتمر بالإسكندريةالسبت، 03 مارس 2018 01:21 ص
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق
التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، أمس الجمعة، شباب المغتربين خلال المؤتمر الذى تنظمه لجنة المغتربين بأسقفية الشباب، وفقا لبيان رسمى.
ويقام المؤتمر، الذى يحمل عنوان "passport"، ببيت القديسة مارينا بمنطقة أبو تلات، الإسكندرية فى الفترة من ١ وحتى ٣ مارس الحالى.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة