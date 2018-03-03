البابا تواضروس يلتقى شباب المغتربين بمؤتمر بالإسكندرية







كتبت سارة علام

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، أمس الجمعة، شباب المغتربين خلال المؤتمر الذى تنظمه لجنة المغتربين بأسقفية الشباب، وفقا لبيان رسمى.

ويقام المؤتمر، الذى يحمل عنوان "passport"، ببيت القديسة مارينا بمنطقة أبو تلات، الإسكندرية فى الفترة من ١ وحتى ٣ مارس الحالى.