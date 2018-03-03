الإفراج عن صحفى سجن 19 عاما فى أوزباكستان







طشقند (أ ف ب)

أفرج عن الصحفى الأوزباكستانى يوسف روزيمورادوف، بعد أن أمضى 19 عاما فى السجن وهو رقم قياسى، بحسب ما أعلنت الجمعة مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان فى طشقند ايزغوليك.

وكتب عبد الرحمن تاشانوف أحد مسئولى المجموعة فى تدوينة على فيسبوك، "أفرج عن يوسف روزيمورادوف من سجنه فى مدينة شيرشيك قرب طشقند فى 22 فبراير، وهو بخير، وبحسب لجنة حماية الصحفيين فإن الصحفى أمضى أطول فترة سجن لصحفى فى العالم.

وتعذر الاتصال بروزيمورادوف على الفور. وكان يعمل لصحيفة ارك اليومية المعارضة المحظورة وسجن فى 1999 بعد اتهامه بمحاولة قلب الحكومة وهى اتهامات يقول داعموه أنها لا اساس لها، وتم تمديد فترة محكوميته فى 2014.

وكان أفرج فى فبراير 2017 عن مدير تحرير الصحيفة السابق محمد بيرجانوف الذى اوقف ايضا فى 1999، وافرج عنه بعد 18 عاما من السجن، وكان تم جلب الصحفيين اللذين كانا فى المنفى فى اوكرانيا فى ظروف قال داعموهما انها اقرب الى الخطف، وكانت أوزباكستان تحت سلطة اسلام كريموف الذى حكمها بقبضة من حديد لمدة 27 عاما وحتى وفاته فى سبتمبر 2016.