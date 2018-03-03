الإعدام شنقا لشقيقين قتلا شابا لسرقته فى الإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لشقيقين اشتركا فى قتل المجنى عليه "م.ر.ع" بهدف السرقة، حيث قام المتهم الأول بشل حركة المجنى عليه من خلال قطعة قماش كانت بحوزته، وأنقض المتهم الثانى وسدد للمجنى عليه 36 طعنه بمفترق جسده فسقط قتيلا.

وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار يسرى عبد الرحمن محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغنى عمران، وخالد قطب بدر الدين، ووليد محب، سكرتير المحكمة.

تعود القضية رقم 915 لسنة 2017 جنايات العامرية ثان، المقيدة برقم 189 كلى غرب الاسكندرية، عندما أقدم المتهم الأول "ال.ال.ال" وشقيقه المتهم الثانى "ف.ال،ال" على قتل المجنى عليه "م.ر.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عندما تمكن الشقيقان المتهمان من استدراج المجنى عليه فى مكان بعيد عن الأنظار، وقام المتهم الأول بالانقضاض على المجنى عليه وشل حركته من خلال قطعة قماش كانت بحوزته، وبدأ المتهم الأول بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض أعده مسبقا من أجل ذلك الغرض، وسدد له 36 طعنة بمختلف أنحاء جسده، حتى سقط قتيلا.

وكان الشقيقان المتهمان بالقتل يعملان فى تجارة المواد المخدرة، واستدرجا المجنى عليه لمقابلتهما فى مكان بعيد عن أعين الناس بغرض تعاطى المخدرات معهما، وذلك من أجل الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه من سيارة وأموال ومحدث صوت، وهاتفين محمول.