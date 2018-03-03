video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لشقيقين قتلا شابا لسرقته فى الإسكندرية

السبت، 03 مارس 2018 07:45 م
الإعدام شنقا لشقيقين قتلا شابا لسرقته فى الإسكندرية محكمة - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لشقيقين اشتركا فى قتل المجنى عليه "م.ر.ع" بهدف السرقة، حيث قام المتهم الأول بشل حركة المجنى عليه من خلال قطعة قماش كانت بحوزته، وأنقض المتهم الثانى وسدد للمجنى عليه 36 طعنه بمفترق جسده فسقط قتيلا.

 

وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار يسرى عبد الرحمن محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغنى عمران، وخالد قطب بدر الدين، ووليد محب، سكرتير المحكمة.

 

تعود القضية رقم 915 لسنة 2017 جنايات العامرية ثان، المقيدة برقم 189 كلى غرب الاسكندرية، عندما أقدم المتهم الأول "ال.ال.ال" وشقيقه المتهم الثانى "ف.ال،ال" على قتل المجنى عليه "م.ر.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عندما تمكن الشقيقان المتهمان من استدراج المجنى عليه فى مكان بعيد عن الأنظار، وقام المتهم الأول بالانقضاض على المجنى عليه وشل حركته من خلال قطعة قماش كانت بحوزته، وبدأ المتهم الأول بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض أعده مسبقا من أجل ذلك الغرض، وسدد له 36 طعنة بمختلف أنحاء جسده، حتى سقط قتيلا.

 

وكان الشقيقان المتهمان بالقتل يعملان فى تجارة المواد المخدرة، واستدرجا المجنى عليه لمقابلتهما فى مكان بعيد عن أعين الناس بغرض تعاطى المخدرات معهما، وذلك من أجل الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه من سيارة وأموال ومحدث صوت، وهاتفين محمول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر تفاصيل حكم جنايات الإسكندرية بإعدام مهندس قتل صديقه واحتفظ بالجثة 9سنوات

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

جنايات الاسكندريه

اخبار الحوادث



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة