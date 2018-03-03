video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الإحصاء" يصدر "مصر فى أرقام" 2018.. التعليم والزواج والطلاق أبرز الإحصاءات

السبت، 03 مارس 2018 11:50 ص
"الإحصاء" يصدر "مصر فى أرقام" 2018.. التعليم والزواج والطلاق أبرز الإحصاءات اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء





كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم السبت، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر فى أرقـام" لعام 2018، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية  التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق، بالإضافة إلى الإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع /  الأسـرة والمستشفيات".

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم، أن الكتيب يتضمن إحصاءات أيضا حول العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـــى والإنتاج الزراعى، ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

وأشار الجهاز فى بيانه إلى أن هــــذا الإصـــــدار يتمــــيز بما يتضـــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامى 2017-2018 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكــــل مبســـط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــدار إحصـــائى مختصر يحقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

وأضاف البيان انه بإتاحـــة هـــذا الإصـــدار يأمـــل الجــــهاز فى توفـــير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية، وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2018 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز.

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 2.2 مليار دولار صادرات مصر فى شهر وارتفاع نسبة تغطيتها للواردات لـ43%

"الإحصاء": 2 مليار جنيه أجور لـ83.1 ألف موظف بـ"المحليات" خلال عام

مصر فى ارقام

جهاز الاحصاء

الاحصاءات الديموجرافية

اخبار الاقتصاد المصرى

كتيب مصر فى ارقام

مصر فى ارقام 2018



لا تفوتك
تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة