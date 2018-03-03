"الإحصاء" يصدر "مصر فى أرقام" 2018.. التعليم والزواج والطلاق أبرز الإحصاءات







كتبت- هبة حسام

أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم السبت، النسـخة السنوية من كتيب "مـصر فى أرقـام" لعام 2018، ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق، بالإضافة إلى الإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسـرة والمستشفيات".

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم، أن الكتيب يتضمن إحصاءات أيضا حول العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـــى والإنتاج الزراعى، ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

وأشار الجهاز فى بيانه إلى أن هــــذا الإصـــــدار يتمــــيز بما يتضـــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامى 2017-2018 والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكــــل مبســـط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــدار إحصـــائى مختصر يحقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

وأضاف البيان انه بإتاحـــة هـــذا الإصـــدار يأمـــل الجــــهاز فى توفـــير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية، وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2018 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز.