"الإبداع طريقك للنجاح" ندوة عالم رقمى بحاسبات ومعلومات المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية ندوة بعنوان الإبداع طريقك للنجاح حول التطور السريع فى التكنولوجيا ومدى اهتمام الشركات بتنمية السوق المصرى للتكنولوجيا فى أكبر تجمع تكنولوجى بمحافظة المنوفية وذلك برعاية وحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عربى كشك عميد الكلية والدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها المهندس محمد أبو سديرة مدير أكاديمية CISCO للتدريب فى مصر والمهندس خالد حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة عالم رقمى للصحافة والنشر والمهندس محمد النواوى من شركة ITIDA لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فى بداية الندوة أكد رئيس الجامعة على أهمية قطاع الحاسبات والمعلومات على صعيد كافة القطاعات بالدولة والمكانة التى تحتلها جامعة المنوفية بين الجامعات المصرية بوجود كلية الحاسبات والمعلومات بها وهى كلية رائدة تتميز بطلابها وأساتذتها، ودعا الطلاب إلى استكمال مسيرة التميز والاستفادة من المقومات التى توفرها الدولة لهم.

كما قام الدكتور عربى بتوجيه الطلبة وحثهم على المشاركة فى المبادرات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث تعد صناعة تكنولوجيا المعلومات قاطرة التقدم للعديد من الدول.

وأكد أبو سديرة أن جامعة المنوفية تحتل المركز الأول على مستوى الطلاب الخرجين من أكاديمية سيسكو للتدريب على مستوى مصر والشرق الأوسط وأن بها من الخبرات والقدرات الذهنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ما يميزها عن أى جامعة اخرى.

كما أشار المهندس خالد حسن إلى مدى اهتمام السوق المصرى بالتكنولوجيا نظرا للتطور السريع فى استخدامها على مستوى العالم.

وأضاف المهندس محمد النواوى أن هذه التجمعات التكنولوجية تخلق فرص عمل جديدة من الكفاءات الحديثة المؤهلة لسوق العمل.

كما قدم الدكتور أسامة عبد الرؤوف تقريرا عن المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلومات والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية عام 2015 لتنمية عقول الشباب والكوادر البشرية وأتاحتها وزارة الاتصالات بالمجان وبدعم كامل 100% ولكل الفئات المستهدفة فى المبادرة حيث تقوم خطة المبادرة على تدريب 10 آلاف متدرب خلال 3 سنوات وتسمح بانضمام ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتتيح فرصة العمل للمشاركين بها وتحتوى على 25 برنامجًا تدريبيًا وتمنح المبادرة مكافأة 1000 جنيه لكل طالب يستكمل ويجتاز البرنامج التدريبى بنجاح وأتيحت المبادرة لكل المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الإلكترونيات فى مختلف القطاعات والتسجيل فى المبادرة من خلال الموقع الإلكترونى.