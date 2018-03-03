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الأمن اللبنانى يلقى القبض على سورى لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى

السبت، 03 مارس 2018 01:29 م
الأمن اللبنانى يلقى القبض على سورى لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى القوات اللبنانية ـ صورة أرشيفية





بيروت (أ ش أ)
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ألقت المديرية العامة للأمن العام فى لبنان القبض على المدعو (ش. م. س) من الجنسية السورية لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى، فى إطار متابعتها للخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها وبناء على إشارة النيابة العامة المختصة.

وذكر بيان صادر عن الأمن العام فى لبنان أن المتهم (23 عاما) اعترف بما نسب إليه وأنه انتمى إلى مجموعة الإرهابيين شادى المولوى وأسامة منصور وأنه تعرف على اللبنانى (أ.ع.م.) المطلوب بجرائم إرهاب وصارا يتبادلان القنوات التى تحرض على العمليات الإرهابية وقتال الجيش اللبنانى.

وأشار إلى أنه وبعد معركة باب التبانة تواصل مجددا مع اللبنانى (أ.ع.م.) وأبدى له استعداده لتنفيذ عمليات أمنية،فكلفه برصد تحركات ومكان إقامة أحد عسكريى الجيش اللبنانى بهدف اغتياله،وفى عام 2017 باشر بالتواطؤ مع اللبنانى (أ.ع.م.) برصد أحد حواجز الجيش اللبنانى ؛ بهدف استهدافه بعملية انتحارية مزدوجة وتفجير نفسيهما بعناصر الحاجز إلا أنه تم تأجيل التنفيذ نظرا لصعوبة تأمين الأحزمة الناسفة فى حينه ولاحقا بسبب القبض على صاحب العلاقة.

وأوضح البيان أنه بعد انتهاء التحقيق مع السورى (ش .م .س) أحيل إلى القضاء المختص،والعمل جار للقبض على باقى الأشخاص المتورطين.

 


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