اشتعال النيران بسيارة ملاكى بالمنيا الجديدة يثير الرعب بين المواطنين

اشتعال النيران بسيارة ملاكى بالمنيا الجديدة يثير الرعب بين المواطنينالسبت، 03 مارس 2018 09:00 م
حريق- أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب أهالى الحى الرابع بمدينة المنيا الجديدة، بحالة من الذعر بسبب اشتعال النيران بسيارة ملاكى متوقفة.
وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من أهالى الحى الرابع بمدينة المنيا الجديدة، باشتعال النيران بسيارة متوقفة، بالانتقال تم إخماد الحريق، والفحص وتبين أن تحمل لوحات معدنية رقم 125668 ملاكى المنيا، وأن الحريق نتيجة ماس كهربائى، دون وجود شبهة جنائية، وتم تحرر محضر بالواقعة.
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