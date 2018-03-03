استشهاد مزارع فلسطينى فى قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى







أ ف ب

استشهد مزارع فلسطينى السبت، برصاص جنود إسرائيليين قرب خان يونس فى جنوب قطاع غزة، وفق ما افادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التى تدير شؤون القطاع.

وأوضح المصدر أن القتيل اسمه محمد أبو جمعة وعمره 59 عاما، فيما قالت متحدثة عسكرية إسرائيلية لفرانس برس، أن جنودا أطلقوا النار فى اتجاه فلسطينى دخل "منطقة محظورة" قرب السياج الأمنى بين قطاع غزة والأراضى الإسرائيلية من دون معلومات إضافية.

وأصيب مزارع فلسطينى اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن المزارع (59 عاما) أصيب برصاصة في الظهر، وتم نقله الى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت - فى وقت سابق اليوم - الصيادين فى عرض البحر والمزارعين فى المناطق الشرقية لقطاع غزة، دون إصابات.

وأطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة قبالة سواحل منطقتى السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع النار عدة مرات تجاه مراكب الصيادين وملاحقتها، وطردها من البحر.