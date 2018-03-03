اتحاد المستثمرين يعد حملة إعلانية لحشد التصويت للانتخابات الرئاسية (صور)السبت، 03 مارس 2018 05:21 م
محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
كتب هانى الحوتى تصوير أحمد هندى
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أعلن رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عزم الاتحاد بث حملة إعلانية بالقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة من 4 مارس حتى 23 مارس المقبل بتكلفة نصف مليون جنيه لحشد المواطنين للتصويت بالانتخابات الرئاسية، موضحا أنه تم إعداد 3 إعلانات مختلفة سيتم بثها تباعا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، مساء اليوم السبت، أن الاتحاد سيقدم الدعم أيضا للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما سيحشد أعضاء الاتحاد العاملين بالمصانع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، ونقل المواطنين بأتوبيسات المصانع مجانا لمقار التصويت.
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