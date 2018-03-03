اتحاد الصناعات: "القرار 43" خفض الاستيراد العشوائى بعدة قطاعات







كتبت: دانه الحديدى

قال محمد عبد السلام، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع الموردة أدى إلى انخفاض كبير فى نسبة الاستيراد العشوائى بعدة قطاعات ومن بينها الملابس الجاهزة، حيث كانت تشكل المنتجات المستوردة نسبة 60% من حجم سوق الملابس.

وأضاف عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته غرفتى صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الجلود باتحاد الصناعات، حول استعدادات المعرض الدولى المشترك للملابس الجاهزة والجلود، المقرر انطلاقه 8 مارس الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، أن بعض المستوردين تحولوا لتهريب المنتجات المستوردة من الخارج بعد صدور القرار 43 عبر بعض المنافذ الجمركية، موضحا أن هناك جهود للغرفة مع مصلحة الجمارك لضبط عملية التصدير ساهمت فى خفض نسبة التهريب من 70% أو80%، إلى 10% فقط.

وأشار عبد السلام إلى أن العام الماضى شهد حالة كبيرة من الركود فى سوق الملابس الجاهزة، بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن تحرير سعر الصرف وضعف القوى الشرائية لدى المواطنين، داعيا المصنعين إلى المزيد من ضبط الأسعار لإرضاء المستهلك المصرى.

ومن جانبه، أكد محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن تحرير سعر الصرف تسبب فى رفع تكلفة الإنتاج بنسبة 300%، لافتا إلى أنه يوجد فرصة ذهبية لدى المصنع المصرى للتوجه إلى التصدير بجودة عالية، وتحديدا إلى دول وسط أفريقيا.

وفى سياق متصل، أكد محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، أن الهند أصبحت فى المرتبة الأولى للدول المصدرة للجلود إلى أفريقيا، وهو ما يعنى ضرورة سعى المصنعين المصريين الدخول بقوة إلى السوق الأفريقى، الذى يعد سوقا متعطشا للمنتجات جيدة الصنع، لافتا إلى أن المعرض يشهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأجنبية، وتحديدا الشركات الإيطالية، للتعرف على التصميمات الجديدة بقطاع الجلود، كذلك العمل على رفع مستوى الصناعات المغذية للمنتجات الجلدية للحد من الاستيراد تلك المنتجات من الخارج.

ومن جانبه، أوضح جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 120 شركة مصرية عارضة بمجالات المنتجات الجلدية.

وقال محمد الشريف، رئيس الشركة المنظمة للمعرض، إن نسبة المشاركة المصرية فى المعرض المشترك لمنتجات الملابس الجاهزة والجلود، تصل إلى 99%، لافتا إلى أن المنتج المصرى أصبح على قدرة عالية للمنافسة الخارجية وتحديدا المنتج الصينى.