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إيران: لا محادثات حول البرنامج الصاروخى ما لم يدمر الغرب أسلحته النووية

السبت، 03 مارس 2018 02:40 م
إيران: لا محادثات حول البرنامج الصاروخى ما لم يدمر الغرب أسلحته النووية الرئيس الإيرانى حسن روحانى





كتبت إسراء أحمد فؤاد ووكالات
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن برنامج الصواريخ الإيرانية قبل تدمير الغرب لأسلحته النووية وصواريخه البعيدة المدى.

وقال الجنرال مسعود جزائرى لوكالة أرنا للانباء الرسمية "إن ما يتحدث عنه الأمريكييون ومن موقع الإحباط بشأن تقييد قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخية، ليس سوى اضغاث أحلام وتمنيات لن تتحقق".

وأضاف "أن التفاوض حول الصوارخ الإيرانية مشروط بتدمر الأسلحة النووة وصوارخ أمريكا وأوروبا البعدة المدى"، وقال جزائرى إن انتقادات الولايات المتحدة لبرنامج الصواريخ الإيرانية "ناشئة عن إخفاقاتهم وهزائمهم فى المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد بالغاء الاتفاق النووى الموقع عام 2015 بين إيران ودول الغرب، ما لم تُبذل المزيد من الجهود لسد "الثغرات" فى النص، وتسعى الحكومات الأوروبية لاسترضاء ترامب والحفاظ على الاتفاق، وأعربت عن قلق متزايد إزاء برنامج إيران الصاروخى.

والشهر الماضى قال وزير الخارجية الفرنسى جان-إيف لودريان المتوقع أن يزور إيران الاثنين، إنه يتعين مناقشة برنامج إيران الصاروخى ودورها فى نزاعات إقليمية "إذا ما ارادت العودة إلى الأسرة الدولية".

 

 


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