إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية فى جزيرة ماديرا البرتغالية بسبب رياح عاتية







(أ ف ب)

إلغى أكثر من خمسين رحلة ذهابا وايابا فى مطار جزيرة ماديرا البرتغالية بسبب رياح عاتية، وفق ما أعلنت الجهة التى تدير مطارات البرتغال.

وتشهد جزيرة ماديرا منذ أيام عدة رياحا عاتية توقعت الأرصاد الجوية أن تستمر حتى مساء الأحد.

وتم تأجيل مباراة كرة قدم بين فريقى الدرجة الثانية ريال ماساما (قرب لشبونة) وناسيونالى ماديرا كانت مقررة الاحد. وتعذر على فريق ماديرا التوجه الى لشبونة بسبب الغاء الرحلات.

ومساء الأربعاء الماضى جرفت موجة على شاطئ فورموزا بماديرا سائحا بريطانيا يبلغ 60 عاما. وتواصلت عمليات البحث عنه.