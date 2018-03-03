إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية بسبب خلافات حول الميراث بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

أصيب 4 أشخاص بطلقات خرطوش فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب الميراث بدائرة قويسنا بمحافظة المنوفية .

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قويسنا بنشوب مشاجرة ومصابين فى إطلاق نار، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى حسنين رئيس مباحث قويسنا، وتبين أن طرفى المشاجرة " ر.ر.ز " 64 سنة فلاح مصابًا برش خرطوش بالصدر والكتف، و " أ. ا.م.ش " 25 سنة صاحب محل مصابًا بخرطوش بالساق، و" س . إ . ا " 60 سنة، ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه، و" ن . م . م " 34 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالصدر والكتف ولا يمكن استجوابها.

فيما تمكنت القوات من القبض على الطرف الثانى "ف . م . م" 52 سنة ربة منزل، ونجليها " م . و . م " و " ا . و . م " لم يستجوبوا، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي، وتم إسعاف الأول والثانى، وحجز الثالثة والرابعة.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح خرطوش كان بحوزتهم، و بتحريض من الخامسة لخلافات على الميراث، وبمواجهة الخامسة أنكرت مانسب إليها، وتحرر عن الواقعة المحضر5747 جنح مركز قويسنا لسنة 2018 وتباشر النيابة التحقيقات .