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إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكى و أجرة بشارع الهرم

السبت، 03 مارس 2018 11:10 ص
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكى و أجرة بشارع الهرم حادث تصادم - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 4 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى و أجرة بشارع الهرم مما أدى إلى توقف حركة المرور من منطقة مشعل الى الطالبية  وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى شارع الهرم بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


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