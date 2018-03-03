إصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد

إصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغدادالسبت، 03 مارس 2018 12:03 م
عناصر الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم السبت بإصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبوة ناسفة وضعت قرب محال تجارية فى منطقة شاطئ التاجى انفجرت، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها،ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
إضافة تعليق
هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش
"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة