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إصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد

السبت، 03 مارس 2018 12:03 م
إصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة العراقية بغداد عناصر الشرطة العراقية





بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية اليوم السبت بإصابة 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبوة ناسفة وضعت قرب محال تجارية فى منطقة شاطئ التاجى انفجرت، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها،ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 


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