إصابة 10 فى اشتباكات مع الشرطة لدى اقتحام مخيم لمحتجين فى أوكرانيا







رويترز

أصيب عشرة أشخاص على الأقل فى اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومحتجين مناوئين للحكومة فى كييف، اليوم السبت، لدى بدء رجال الشرطة إزالة مخيم لهم قرب البرلمان.

وأقام أنصار زعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلى هذا المخيم المؤقت العام الماضى بعد سحب الجنسية الأوكرانية منه، وجرى ترحيل ساكاشفيلى، وهو رئيس سابق لجورجيا، إلى بولندا الشهر الماضى.

وقالت الشرطة إن نحو 100 ناشط جرى اعتقالهم بعد أحداث عنف أصيب خلالها ستة من المحتجين وأربعة من رجال الشرطة.

وقال أندرى كريشتنيكو قائد شرطة كييف للصحفيين فى الموقع "معنا قراران من المحكمة بدخول وتفتيش المنطقة، وبعد ذلك سينظف عمال البلدية المكان"، وقالت الشرطة إنها عثرت على قنابل يدوية وحارقة ودخان داخل المخيم أثناء الحملة.