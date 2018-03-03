إصابة مزارع فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

أصيب مزارع فلسطيني اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن المزارع (59 عاما) أصيب برصاصة في الظهر، وتم نقله الى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت - فى وقت سابق اليوم - الصيادين فى عرض البحر والمزارعين فى المناطق الشرقية لقطاع غزة، دون إصابات.

وأطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة قبالة سواحل منطقتى السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع النار عدة مرات تجاه مراكب الصيادين وملاحقتها، وطردها من البحر.

ولفت مصادر محلية إلى أن ذلك تزامن مع إطلاق نار من مواقع الاحتلال العسكرية شرقي خانيونس والبريج ودير البلح والزيتون جنوب وسط القطاع، تجاه الأراضى الزراعية.

ويتعرض المزارعون في المناطق الشرقية لقطاع غزة، والصيادون في المناطق الغربية - بشكلٍ شبه يومى - لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، بغية تكريس واقع الحصار البحرى والبرى، المفروض من قبل الكيان الإسرائيلى، منذ نحو 11عاما.