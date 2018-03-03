video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سيدتين بتسمم إثر استنشاق مبيد حشرى وتناول جرعة دواء زائدة بالمنوفية

السبت، 03 مارس 2018 10:58 ص
إصابة سيدتين بتسمم إثر استنشاق مبيد حشرى وتناول جرعة دواء زائدة بالمنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيبت سيدتان بحالة تسمم، ما بين استنشاق لمبيد حشرى، وتناول جرعة دواء زائدة بمركزى شبين الكوم والباجور بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "هـ م إ ح" ربة منزل ومقيمة مركز قويسنا، مصابة بحالة تسمم وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها، وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها "م ع ع" عامل ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه فوجئ بإصابة زوجته عقب قيامه برش القمح بمبيد حشرى لاستنشاقها جزء منه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم . 

كما استقبلت أيضاً مستشفى الباجور العام "ف م ع" ربة منزل، ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم"، وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها جرعة دواء زائدة من مبيد حشرى، مما أدى إلى إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة شاب مقتولا بالمنوفية.. المتهمين: سرقنا التوكتوك وعندما قاوم قتلناه

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

تسمم

شبين الكوم



لا تفوتك
انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة من التاسعة صباحًا لمدة 13 ساعة

انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة من التاسعة صباحًا لمدة 13 ساعة

شاهد.. 26 هدفا فى الجولة 27 "الأكثر هزا للشباك" بالدورى

شاهد.. 26 هدفا فى الجولة 27 "الأكثر هزا للشباك" بالدورى

رئيس الشيشان يعلن استقبال منتخب مصر فى فندق من 10 طوابق خلال المونديال

رئيس الشيشان يعلن استقبال منتخب مصر فى فندق من 10 طوابق خلال المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

بالرغم من اختفاء اللون الاسود.. نجوم سيزار يدعمون #MeToo

بالرغم من اختفاء اللون الاسود.. نجوم سيزار يدعمون #MeToo

وزير البترول: سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك المواد البترولية خلال 3 سنوات

وزير البترول: سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك المواد البترولية خلال 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة