إصابة سيدتين بتسمم إثر استنشاق مبيد حشرى وتناول جرعة دواء زائدة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت سيدتان بحالة تسمم، ما بين استنشاق لمبيد حشرى، وتناول جرعة دواء زائدة بمركزى شبين الكوم والباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "هـ م إ ح" ربة منزل ومقيمة مركز قويسنا، مصابة بحالة تسمم وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها، وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها "م ع ع" عامل ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه فوجئ بإصابة زوجته عقب قيامه برش القمح بمبيد حشرى لاستنشاقها جزء منه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما استقبلت أيضاً مستشفى الباجور العام "ف م ع" ربة منزل، ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم"، وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها جرعة دواء زائدة من مبيد حشرى، مما أدى إلى إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.