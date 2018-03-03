إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق شب بشقة سكنية فى مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات المجاورات، حتى إطفاء الحريق.