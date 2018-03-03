إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق شب بشقة سكنية فى مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات المجاورات، حتى إطفاء الحريق.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة