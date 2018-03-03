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أنور قرقاش: جولة ولى العهد السعودى الخارجية "مهمة"

السبت، 03 مارس 2018 10:51 م
أنور قرقاش: جولة ولى العهد السعودى الخارجية "مهمة" وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش





(أ ش أ)
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ثمن وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش الجولة الخارجية المرتقبة لصاحب الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، واصفا هذه الجولة بأنها "مهمة".

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن قرقاش، فى تغريدة على موقع تويتر، إن جولة ولى العهد السعودى الخارجية تحمل معها ثقل السعودية السياسى وبرنامجا طموحا يغير المنطقة إيجابيا.

ومن المقرر أن يصل صاحب الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي غدا الأحد إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

 


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وزير الخارجية الإماراتي

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان



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