أنور قرقاش: جولة ولى العهد السعودى الخارجية "مهمة"السبت، 03 مارس 2018 10:51 م
وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش
(أ ش أ)
إضافة تعليق
ثمن وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش الجولة الخارجية المرتقبة لصاحب الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، واصفا هذه الجولة بأنها "مهمة".
ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن قرقاش، فى تغريدة على موقع تويتر، إن جولة ولى العهد السعودى الخارجية تحمل معها ثقل السعودية السياسى وبرنامجا طموحا يغير المنطقة إيجابيا.
ومن المقرر أن يصل صاحب الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي غدا الأحد إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
إضافة تعليق
حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية
النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة