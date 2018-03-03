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أمن الإسكندرية يضبط تاجرا بحوزته 5 أجولة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

السبت، 03 مارس 2018 10:50 ص
أمن الإسكندرية يضبط تاجرا بحوزته 5 أجولة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء دقيق مدعم - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح ا ع" 40 سنة تاجر بدائرة قسم شرطة باب شرقى، لمزاولته نشاطا تجاريا غير مشروع فى مجال تجميع الدقيق البلدى المدعم وضبط 5 أجولة من الدقيق البلدى بإجمالى وزن 250 كجم، وتحرر المحضر جنح قسم باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع غير الصالحة تم ضبط "ش م ظ" 56 سنة بائع بدائرة قسم شرطة اللبان، لحيازته وعرضه للبيع عدد "1120" عبوة من المنظفات منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر جنح قسم اللبان، وجارى العرض على النيابة، وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "م ع غ" 42 سنة المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم ثان المنتزه، وضبط بالمحل 410 علب سجائر وأدخنة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال البيع بأزيد من السعر، تم ضبط 2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر"، وفى مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية، تم ضبط 2 قضية استخدام أوراق مطبوعة لتعبئة المواد الغذائية، وفى مجال إدارة المنشآت بدون ترخيص، تم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأه بدون ترخيص، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.


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