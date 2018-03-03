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أكاديمية البحث العلمى تطلق غدا "أسبوع العلوم المصرى"

السبت، 03 مارس 2018 04:00 ص
أكاديمية البحث العلمى تطلق غدا "أسبوع العلوم المصرى" د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى





كتب وائل ربيعى
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تطلق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهر العلوم المصرى، الذى يعقد فى مارس من كل عام ابتداءً من عام 2014 كفرصة لجعل العلم فى متناول الجميع، غدا الأحد، بمقر الأكاديمية وبالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدنى وطلاب ورواد أعمال فى كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة.

 

ويتم إطلاق "أسبوع العلوم المصرى" ضمن فعاليات شهر العلوم المصرى الذى يتم تنفيذه من قبل الأكاديمية وشركة حدث ومؤسسة نوتيفاى، بالإضافة إلى إقامة مهرجان العلوم المصرى "سايفيت مصر" كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته فى حياتنا اليومية.

 

ينظم الأسبوع تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ويأتى شهر العلوم المصرى بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية فى مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ليجمع شهر العلوم ما يقرب من 300 حدث فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم.

 


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اكاديمية البحث العلمى

اسبوع العلوم المصرى

الجامعات المصرية



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