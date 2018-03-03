أطباء بلا حدود تعلق عملياتها فى إقليم نيجيرى بعد هجوم على عاملين إنسانيين







جنيف (أ ش أ)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود العاملة فى المجال الإنسانى والطبى تعليق عملياتها فى مدينة (ران) بإقليم (بورنو) النيجيرى عقب الهجوم الذى شنته (بوكو حرام)، وراح ضحيته عدد من العاملين الإنسانيين الدوليين.

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية - فى بيان صدر فى جنيف اليوم السبت، إنها قامت بإجلاء 22 موظفا محليا ودوليا، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا وأصيبوا فى هذا الهجوم الذى وقع مساء أول أمس، لافتة إلى أن طاقما طبيا تابعا للمنظمة قام بعلاج تسعة من الجرحى.

وقال منسق المنظمة للطوارئ فى نيجيريا كيرى ان كيلى - بحسب البيان - إن 40 ألف شخص فى مدينة ران باقليم بورنو كانوا يعتمدون بشكل كامل تقريبا على خدمات منظمة أطباء بلا حدود، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم الوضع هناك وستعود حين تسمح الظروف بذلك.