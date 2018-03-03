أصلى وعند الصلاة أتذكر شيئا يبكينى.. فهل هذا يخرجنى من الصلاة؟

أنا أصلى، وعند الصلاة أتذكر شيئًا يبكينى فهل هذا يخرجنى من الصلاة؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وجاء نص الجواب: "الأصل فى الصلاة أن يخشع الإنسان فيها لقوله تعالى "قد أفلح المؤمنون*الذين هم في صلاتهم خاشعون"، وعليه فالمصلى يجتهد قدر استطاعته فى الخشوع، بأن يتدبر ما يقرأه، أو يتلى عليه، وأن يرفع عنه كل ما يفكر فيه فى الصلاة، ويستعيذ بالله من الشيطان إذا ورد على فكره ما يشغله عن الخشوع، أما بالنسبة لصحة الصلاة مع ما يخيل بالخشوع فيها فالـصلاة صحيحـة مـا دام المصلـى قد أتـى بأركـانهـا وشروطها وواجباتها، ولم يكن ثمة مانع فـى صحتهـا.