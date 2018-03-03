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أسعار النفط اليوم السبت 3-3-2018 وبرنت يسجل64.37 دولار للبرميل

السبت، 03 مارس 2018 01:33 م
أسعار النفط اليوم السبت 3-3-2018 وبرنت يسجل64.37 دولار للبرميل النفط - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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استقرت أسعار النفط اليوم السبت 3-3-2018، حيث سجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 64.37 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو 61.25 دولار للبرميل.

وبالرغم من استقرار الاسعار فإن عقود الخامين القياسيين مزيج برنت ، والأمريكى سجلت أول انخفاض أسبوعى فى ثلاثة أسابيع، حيث ينهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت حوالى 4 %، وانخفاض الخام الأمريكى أكثر من 3 %.

 

خطط أمريكية لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم
 

ويأتى الانخفاض بفعل مخاوف من أن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد تضغط على النمو الاقتصادى ومع استمرار القلق من تزايد انتاج الخام فى الولايات المتحدة.

وفى جلسة الخميس حذا النفط حذو سوق الأسهم فى الانخفاض بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيفرض تعرفات كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم لحماية المنتجين الأمريكيين. ويخشى المستثمرون أن هذه الخطوة قد تثير حربا تجارية.

ارتفاع عدد الحفارات النفطية النشطة فى أمريكا لسادس أسبوع على التوالى

أضافت شركات الطاقة الأمريكية بيكر هيوز:حفارات نفطية لسادس أسبوع على التوالى مع بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها فى 3 سنوات، وهو ما يدفع المزيد من شركات الحفر النفطى لزيادة خطط انفاقها للعام 2018 .

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت حفارا واحدا فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من مارس ليصل العدد الإجمالى للحفارات إلى 800 وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015 .

وهذه هى المرة الأولى منذ يونيو الماضى التى يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة لـ6 أسابيع متتالية. وكانت شركات الطاقة قد أضافت حفارات على مدى 23 أسبوعا على التوالى فى الفترة من يناير ويونيو 2017 .

 

 


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