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أسعار العملات اليوم السبت 3-3-2018 واستقرار جماعى

السبت، 03 مارس 2018 12:24 م
أسعار العملات اليوم السبت 3-3-2018 واستقرار جماعى عملة- ارشيفية





كتبت- هبة حسام
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سجلت أسعار العملات اليوم السبت 3-3-2018 ثانى أيام العطلة الأسبوعية استقرارا  بشكل جماعى على نفس ختام أسعار التعاملات نهاية الأسبوع الماضى، أول أمس الخميس، حيث ثبت سعر الدولار والريال السعودى، واليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى مصر فى آخر تحديثاتها، جاءت أسعار العملات كالتالى...

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم السبت ثانى أيام العطلة الأسبوعية، عند سعر ختام تعاملات أول أمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5903 جنيه للشراء، و 90317.6 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 17.59 جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.58جنيه للشراء

 17.68جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، على نفس سعر ختام تعاملات أول أمس، بالغاً، 21.40 جنيه للشراء، و 21.53 للبيع،  بحسب آخر تحديثات الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، على نفس ختام تعاملات أول أمس ، بالغاً 24.10 جنيه للشراء 24.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى .

 

سعر صرف الجنيه الاسترلينى
سعر صرف الجنيه الاسترلينى

 

سعر الدينار الكويتى
 

ثبت سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، على سعر ختام تعاملات أول أمس، مسجلا 58.46 للشراء، و 58.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى .

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر الريال السعودى استقراره، عند سعر ختام تعاملات أول أمس، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.

 

مصادر مصرفية تتوقع استمرار انخفاض الدولار ليصل إلى 17.2 جنيه

 

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن عدة عوامل مجتمعة، دفعت الدولار إلى التراجع أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، أبرزها ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليسجل أكثر من 41 مليار دولار بعد وصول 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولية إلى جانب تحسن إيرادات قطاعى السياحة والاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر، وتحسن تدريجى فى الصادرات المصرية إلى الخارج.

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

وأكدت المصادر، أن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية متوقعة أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 17.25 و17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.59 جنيه للدولار، وهو سعر الشراء من العملاء.

 

ولفتت المصادر، إلى أن حصيلة البنوك الشهرية تصل إلى متوسط قدره 3 مليارات دولار شهريًا بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مقارنة بنحو 50 مليون دولار شهريا قبل تعويم الجنيه حيث كانت تذهب وقتها إلى السوق السوداء وتجار العملة، موضحة أن السوق السوداء انتهت بالفعل بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

 


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