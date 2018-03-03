أسبوعاً للتبرع بالدم بجامعة المنيا تحت شعار "معاً نستطيع سيناء بلا إرهابيين"







المنيا حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إطلاق الجامعة حملة لمدة أسبوعاً للتبرع بالدم بدءًا من الأحد 4 من مارس وحتى الأحد 12 من مارس الجارى.

وذلك فى إطار تقديم الدعم الكامل لقواتنا المسلحة وللعملية الشاملة على فلول العناصر الإرهابية فى سيناء الحبيبة "العملية الشاملة سيناء2018"؛ تحت شعار "معاً نستطيع سيناء بلا إرهابيين – العملية الشاملة مصر 2018"، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنوك الدم فى المستشفيات الجامعية، لضمان توفير المخزون الإستراتيجى من فصائل الدم ومشتقاته فى بنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد فى بيان بأن بنك الدم بالمستشفى الجامعى بدءًا من الغد سيقوم بالدفع بعدد من عربات التبرع بالدم لاستقبال المتبرعيين داخل الحرم الجامعي.

يقوم بالإشراف على الحملة الدكتور اشرف عثمان مدير المستشفى الجامعى والدكتورة عصمت الشرقاوى رئيس قسم المعامل وبنك الدم.