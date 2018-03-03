أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-3-2018







كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 3-3-2018، وجاء فى مقدمتها توقعات لمصادر مصرفية بأستمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه، وفيما يلى عرضاً بأهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.

مصادر مصرفية تتوقع استمرار انخفاض الدولار ليصل إلى 17.2 جنيه

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن عدة عوامل مجتمعة، دفعت الدولار إلى التراجع أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، أبرزها ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليسجل أكثر من 41 مليار دولار بعد وصول 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولية إلى جانب تحسن إيرادات قطاعى السياحة والاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر، وتحسن تدريجى فى الصادرات المصرية إلى الخارج. وأكدت المصادر، أن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية متوقعة أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 17.25 و17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.59 جنيه للدولار، وهو سعر الشراء من العملاء.

فريد خميس يرفع مساهمته فى تنمية سيناء لـ20 مليون جنيه



قرر محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، زيادة مساهمته وتبرعه لصالح صندوق تحيا مصر لـ20 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه كمساهمة منه فى تنمية سيناء، التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام. ويعقد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس عقد اجتماع له مساء اليوم، السبت، لمناقشة آخر استعدادات للمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، وسبل تحفيز المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الكبير، بما يسهم فى تقديم صورة مشرفة للعالم، ويرسم خريطة طريق مصر، لسنوات قادمة. وزير التجارة: 35% ارتفاع صادرات مصر للسوق الروسى لتسجل 500 مليون دولار أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى حققت العام الماضى زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016، مشيرا إلى أن التنوع الكبير فى بنود الصادرات للسوق الروسى ساهم فى تعزيز الصادرات المصرية لهذا السوق الهام، جاء ذلك فى سياق التقرير الذى أعده المكتب التجارى المصرى بموسكو حول تطور الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال عام 2017. وقال الوزير إن تخطى الصادرات المصرية للسوق الروسى حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، لافتا أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى سيسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول خاصة فى ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق .

مهاب مميش: عبور 396 سفينة قناة السويس بحمولة 25.7 طن خلال 8 أيام



قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الجمعة الماضية، وحتى أمس الجمعة عبور 396 سفينة بحمولة 25.7 مليون طن.

وأشار الفريق مميش، فى بيان، إلى أن الزيادة فى أعداد السفن والحمولات نتيجة الدور الإيجابى للسياسات التسويقية التى أتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل وأثرها فى ارتفاع معدلات العبور، لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.