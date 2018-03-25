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8 آلاف و388 راكبا يصلون القاهرة على متن 104 رحلات لمصر للطيران

الأحد، 25 مارس 2018 10:33 م
8 آلاف و388 راكبا يصلون القاهرة على متن 104 رحلات لمصر للطيران مطار القاهرة الدولى - أرشيفية





كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية وصول 104 رحلات دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران على متنها 8 آلاف و388 راكبا من مختلف الجنسيات قادمين فى رحلات مباشرة إلى مصر وآخرين فى رحلة ترانزيت.

 

ووصل المطار 72 رحلة دولية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية فيما وصلت إلى المطار 32 رحلة أخرى قادمات من المدن السياحية المصرية وكان على متنها نحو الفى راكب.

 

وقامت سلطات المطار بالتعاون والتنسيق مع العلاقات العامة بشركة مصر للطيران بتخصيص فرق من إدارتى العلاقات العامة بالشركتين لاستقبال وتوجيه الركاب وتسفير ركاب الترانزيت وشهدت معظم الرحلات وصولا فى مواعيدها المقررة حسب جدول التشغيل.

 


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