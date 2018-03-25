77%من القراء يؤيدون سن تشريع يقنن عمل عربات المأكولات بالشوارع

77%من القراء يؤيدون سن تشريع يقنن عمل عربات المأكولات بالشوارعالأحد، 25 مارس 2018 07:06 ص
الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع يقنن عمل عربات المأكولات بالشوارع، أيد غالبية القراء سن تشريع يقنن عمل عربات المأكولات بالشوارع.
وأيد 77% من القراء سن تشريع يقنن عمل عربات المأكولات بالشوارع، بينما رفض 22% من القراء سن تشريع يقنن عمل عربات المأكولات بالشوارع، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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